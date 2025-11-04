Украинские войска ударили по многоквартирному дому в Свердловске

Украинские военнослужащие нанесли удар по многоквартирному жилому дому в городе Свердловске в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Леонид Пасечник.
По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку в полночь.
«В результате пострадал мужчина. Он оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь», — говорится в заявлении.
Пасечник подчеркнул, что в подвергшемся удару двухэтажном доме оказались повреждены фасад и окна. Жильцов временно эвакуировали, сейчас они находятся у родственников.
На место происшествия прибыл глава Свердловского муниципального округа Андрей Сухачев. Специалисты оценивают нанесенный ущерб и решают, пригодно ли поврежденное здание к восстановлению.
4 ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что обломки сбитых украинских дронов повредили четыре жилых дома — один многоквартирный и три частных. На место происшествия прибыли сотрудники профильных служб. Предварительно, никто не пострадал.
Ранее на подстанции в Курской области после атаки беспилотника произошел пожар.