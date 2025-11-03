Украинские войска атаковали шахту и нефтебазу в ЛНР

Пасечник: ВСУ с помощью БПЛА атаковали шахту и нефтебазу в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью БПЛА атаковали шахту и нефтебазу в ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале.

«Поздней ночью враг нанес удары по территории республики. Противник атаковал два муниципалитета. В населенных пунктах повреждены объекты топливно-энергетического комплекса», — написал он.

Противник нанес удар по шахте в Ровеньках, а также по нефтебазе в Краснодонском муниципальном округе. Обошлось без пострадавших, однако загорелось административное здание, повреждения получили еще две цистерны.

Всего за прошедшую ночь над российским регионом сбили 60 беспилотников.

В ночь на 3 ноября сообщалось, что дроны Вооруженных сил Украины пытаются атаковать Саратовскую область. По словам очевидцев, около 01:00 в небе над Саратовом и Энгельсом начали раздаваться громкие взрывы, которые с различной периодичностью продолжаются до сих пор. Звуки работающих двигателей беспилотников и взрывы также слышат жители Балаковского и Калининского районов области.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о сбитых за сутки бомбах и беспилотниках ВСУ.