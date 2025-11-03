Пункт временной дислокации ВСУ уничтожен российские войска с помощью авиабомб ФАБ-500 в Родинском в ДНР. Об этом сообщило Минобороны.

До этого военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил об уничтожении одной из крупнейших ТЭЦ на Украине. Речь идет о Бурштынской теплоэлектростанции в Ивано-Франковской области. Удар по ней привел к ограничениям электроснабжения на подконтрольных Киеву территориях.

По словам военкора, украинская сторона вынуждена признать неэффективность своей системы ПВО перед растущей интенсивностью российских атак, что существенно подрывает энергетическую инфраструктуру страны.

Вооруженные силы России в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты регулярно наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом помощник президента России Сергей Песков не раз заявлял, что Россия не бьет по гражданской инфраструктуре Украины.

Ранее в подполье заявили о взрыве под Харьковом.