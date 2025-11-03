На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В подполье заявили о взрыве под Харьковом

Лебедев: под Харьковом прогремел взрыв на площадке обслуживания БПЛА
true
true
true
close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о взрыве, произошедшем ночью на площадке обслуживания БПЛА и техники ВСУ под Харьковом. Об этом пишут РИА Новости.

«Харьковская область (пригород), цель — площадки обслуживания БПЛА и техника ВСУ», — отметил он.

2 ноября Лебедев также заявил об ударах российской армии по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. По его словам, под удар попали военные склады, позиции ПВО и командные пункты.

Вооруженные силы России в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты регулярно наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом помощник президента России Сергей Песков не раз заявлял, что Россия не бьет по гражданской инфраструктуре Украины.

Ранее в Кремле оценили заявление Туска о праве Украины атаковать объекты РФ в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами