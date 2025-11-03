Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о взрыве, произошедшем ночью на площадке обслуживания БПЛА и техники ВСУ под Харьковом. Об этом пишут РИА Новости.

«Харьковская область (пригород), цель — площадки обслуживания БПЛА и техника ВСУ», — отметил он.

2 ноября Лебедев также заявил об ударах российской армии по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. По его словам, под удар попали военные склады, позиции ПВО и командные пункты.

Вооруженные силы России в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты регулярно наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом помощник президента России Сергей Песков не раз заявлял, что Россия не бьет по гражданской инфраструктуре Украины.

