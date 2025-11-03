Белоруссия готова разместить миротворцев на Украине

Белоруссия готова разместить миротворцев на территории Украины. Об этом в интервью телеканалу СТВ заявил начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций белорусских вооруженных сил Алексей Скобей.

По его словам, это может быть сделано, если соответствующее решение примет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Скобей сказал, что это будет зависеть от того, как Россия и Украина будут принимать решения между собой. Он отметил, что белорусская сторона готова оказать помощь по просьбе эти двух государств.

«В любом случае, та или иная сторона должна обратиться, — если они хотят, чтобы это было под эгидой ООН, — в данную организацию и заявить, что необходимо размещение миротворческого контингента на территории», — продолжил Скобей.

Также он заявил, что в этом случае будет определяться, какие это будут государства, «но это все должно быть по обоюдному решению».

На прошлой неделе стало известно, что Великобритания готова отправить своих военных на Украину.

Ранее были названы четыре причины, почему Запад может не разместить миротворцев на Украине.