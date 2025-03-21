Названы четыре причины, почему Запад может не разместить миротворцев на Украине

Европейский миротворческий контингент может никогда не появиться на Украине по нескольким причинам, главные из которых — позиция России и нехватка солдат в Европе. Об этом пишет британское издание Би-би-си.

«Несмотря на все усилия Великобритании и Франции, многонациональные силы… могут никогда не развернуться в Украине. Это совершенно реальная возможность», — говорится в сообщении издания.

Этому есть четыре причины, отмечается в материале. Во-первых, на данный момент никакого прекращения огня нет, и «его может не быть еще много месяцев».

Во-вторых, в Би-би-си напомнили о позиции российской стороны, которая категорически против появления миротворцев на Украине.

В-третьих, европейские страны столкнулись с нехваткой личного состава в армиях. Проблемы с поиском достаточного количества личного состава и техники для развертывания на Украине является существенной проблемой, отмечается в сообщении издания.

Наконец, нерешенный вопрос о том, будут ли США осуществлять воздушную поддержку возможной миротворческой миссии на Украине, также не решен, пишет Би-би-си.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что президент Франции Эммануэль Макрон, рассуждая об отправке натовских миротворцев на Украину без оглядки на позицию России, утратил чувство реальности.

Ранее Макрон допустил, что ЕС отправит миротворцев на Украину.