Норвежский профессор заявил о поражении Запада на Украине

Норвежский профессор Дизен: Россия возьмет стратегические территории Украины
Евгений Биятов/РИА Новости

Запад уже потерпел поражение в украинском конфликте и пытается сохранить стратегически важные территории от перехода под российский контроль. Такое мнение в статье для издания Steigan высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По оценке профессора, рациональной политикой для европейских стран было бы прекращение расширения НАТО на восток, однако ни один европейский лидер не предложил такого решения.

«Без политического решения, которое восстановит нейтралитет Украины, Россия скорее всего аннексирует стратегические территории», — считает Дизен.

Эксперт полагает, что Россия может передать оставшуюся часть Украины недееспособному правительству после установления контроля над ключевыми регионами.

27 октября американский консервативный журналист Такер Карлсон заявил, что Украина не сможет выиграть в конфликте с Россией, республика «перестанет быть нацией». По его словам, европейцы могут «покупать землю Украины», а мужское население страны «уничтожено». Европа собирается заселить республику мигрантами из стран третьего мира, и «Украины больше не будет».

Ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг придумал, как завершить конфликт на Украине.

