Украина не сможет выиграть в конфликте с Россией, республика «перестанет быть нацией». Такое мнение в беседе с RTVI высказал американский консервативный журналист Такер Карлсон.

«Украина не может выиграть эту войну. Все, что из-за нее происходит, разрушает Европу. Она уже разрушила Украину, которая, кстати, перестанет быть нацией… Они изменили закон в Украине, чтобы иностранцы могли покупать сельскохозяйственные земли», — заявил Карлсон.

По его словам, европейцы могут «покупать землю Украины», а мужское население страны «уничтожено». Европа собирается заселить республику мигрантами из стран третьего мира, и «Украины больше не будет».

Журналист допустил, что таков и был изначальный план. Карлсон уточнил, что самое печальное, что он видел за пределами США – «то, что произошло с Украиной».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Ранее в Госдуме раскрыли, когда будут возможны переговоры по миру на Украине.