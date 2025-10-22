Столтенберг придумал, как завершить конфликт на Украине

Экс-генсек НАТО Столтенберг призвал убедить Путина, что он не победит на Украине

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что единственный способ положить конец конфликту на Украине – это убедить президента Владимира Путина в том, что Россия не победит. Его слова приводит телеканал CNN.

«Единственный способ положить конец войне на Украине — убедить Путина, что он не победит на поле боя. Не думаю, что мы можем заставить Путина изменить свои убеждения. Его цель — контролировать Украину. Но, по моему мнению, мы можем изменить его расчеты, чтобы он понял, что цена, которую придется заплатить за контроль над Украиной, слишком высока», — порассуждал Столтенберг.

По его оценке, такого результата можно добиться, предоставляя Украине военную помощь, от которой зависит судьба переговоров. Запад должен быть предан долгосрочной поддержке Киева, считает экс-генсек НАТО.

Столтенберг счел хорошей новостью, что США продолжают оказывать поддержку, а в НАТО заявили, что «готовы платить».

До этого президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что невозможность нанесения стратегического поражения России осознают даже «самые упрямые тугодумы». По словам политика, попытки загнать Россию в международную изоляцию потерпели абсолютный крах.

Владимир Путин также заявлял, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия готова к конфликту с НАТО «как никогда».