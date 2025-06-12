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Вучичу предрекли выбор между Западом и Россией

Политолог Бондаренко: Вучич может сделать выбор в пользу Запада, а не России
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Darko Vojinovic/AP

Президенту Сербии Александару Вучичу рано или поздно придется сделать выбор между Россией и Западом. Об этом заявил политолог-балканист Олег Бондаренко в беседе с NEWS.ru.

«Вучич старается быть своим и для Москвы, и для Брюсселя, находит миллион отговорок по поводу того, что он может, а что нет. Рано или поздно Вучич будет вынужден сделать выбор. Допускаю, что в какой-то момент этот выбор будет не в пользу Москвы. Его репутация русофила уже практически исчерпана, и вряд ли он сможет придумать что-то новое», — заявил Бондаренко.

По оценке эксперта, поведение президента Сербии в отношении Москвы становится только хуже, и ситуация может принять новый оборот в конце июня, в срок, когда США грозятся ввести санкции против NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), большая часть акций которой принадлежит «Газпрому».

По предположению политолога, Вучич может ввести внешнее управление предприятием и национализировать компанию, что крайне негативно скажется на отношениях Москвы и Белграда. Президент Сербии хочет остаться у власти, и сделать это можно только с помощью Запада, считает аналитик.

Президент Сербии Александар Вучич стал единственным из 11 лидеров, участвовавших в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Одессе, кто отказался подписать итоговое заявление. Причиной стали положения документа, включая призыв к усилению антироссийских санкций.

При этом Вучич подтвердил готовность Сербии оказывать практическую помощь Украине — в ходе встречи с Владимиром Зеленским он предложил восстановить один-два города, пострадавших от боевых действий. Подробнее — в материале »Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме отреагировали на визит Вучича на Украину.

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