«Что и кого я предал? Россию? Чем?» Вучич приехал на саммит в Одессу, но отказался осудить Москву

Вучич не подписал итоговое заявление саммита в Одессе с осуждением России

Президент Сербии Александр Вучич стал единственным из 11 лидеров, участвовавших в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Одессе, кто отказался подписать итоговое заявление. Причиной стали положения документа, включая призыв к усилению антироссийских санкций. При этом Вучич подтвердил готовность Сербии оказывать практическую помощь Украине — в ходе встречи с Владимиром Зеленским он предложил восстановить один-два города, пострадавших от боевых действий.

Президент Сербии Александр Вучич, посетивший саммит «Украина — Юго-Восточная Европа» в Одессе, отказался подписывать его итоговое заявление из-за тезиса с осуждением действий России. Вучич 11 июня приехал на Украину впервые с момента вступления в должность.

Отказ осуждать Россию

В саммите участвовали представители 11 стран. Александр Вучич оказался единственным главой государства, отказавшимся подписывать итоговое заявление. По информации телеканала Pink, ряд формулировок в документе противоречили официальной позиции Белграда — в частности, в части вопросов безопасности и достигнутых договоренностей. Отказ связан, в том числе, с пунктом, содержащим призыв к сохранению и ужесточению антироссийских санкций.

На критику в свой адрес Вучич ответил, что уже не первый раз принимает участие в этом саммите.

«Что и кого я предал? Россию? Чем? Тем, что приехал на саммит?

Так я уже в четвертый раз на саммите Юго-Восточной Европы и Украины — и опять я единственный, кто не принял декларацию», — заявил Вучич журналистам в Одессе (цитата по агентству Tanjug).

Он считает, что ранее его критиковали за пророссийскую позицию, а теперь обвиняют в поддержке Украины. Президент заявил, что гордится независимой политикой: «Я горжусь политикой Сербии, нашей самостоятельностью, нашей независимостью, и мы будем продолжать это делать».

«Сидение на двух стульях». Почему Сербия дружит с Россией и поставляет оружие Украине Россия словами о том, что сербские оборонные предприятия поставляют оружие ВСУ, дала понять, что Москве... 30 мая 23:37

Восстановить 1-2 города

В ходе саммита Вучич предложил помощь в восстановлении пострадавших от боевых действий районов Украины: Сербия готова восстановить «один-два города».

«Я хотел бы получить вашу поддержку, господин президент Зеленский, чтобы мы могли взять один или два небольших города или один маленький регион, который мы могли бы возродить.

И я думаю, что это было бы чем-то очень понятным, заметным для людей на Украине, если бы они получили четкую и очень конкретную поддержку. Что-то вроде того, что делал Азербайджан», — сказал Вучич, обращаясь к президенту Украины (цитата по «Стране»).

Вучич подчеркнул, что Белград продолжает оказывать гуманитарную и политическую поддержку Киеву, оставаясь твердым сторонником международного права и Устава ООН.

Министр по вопросам европейской интеграции Сербии Неманья Старович ранее сообщал, что за последние три с половиной года объем гуманитарной помощи, направленной Белградом Киеву, включая поставки электрооборудования и медикаментов, превысил суммарную поддержку со стороны всех других стран Западных Балкан.

Белград между Москвой и Киевом

После начала конфликта на Украине Сербия отказалась присоединиться к антироссийским санкциям, но поддержала в ООН резолюции, осуждающие действия Москвы. Александр Вучич неоднократно подчеркивал, что Белград сохраняет независимую внешнюю политику в отношении России, а стратегической целью страны остается интеграция в Европейский союз. При этом Белград продолжал оказывать гуманитарную помощь Киеву, за что Владимир Зеленский открыто выражал благодарность.

Вучич пообещал не отправлять сербское оружие на Украину. И блокировать такие сделки Президент Сербии Александар Вучич заявил, что любые контракты на экспорт вооружений будут приостановлены... 30 мая 12:09

Кроме того, периодически появляется информация и о поставках на Украину сербского вооружения. В частности, в конце мая Служба внешней разведки России заявила, что сербские предприятия продолжают поставки боеприпасов Киеву, несмотря на официальную позицию о нейтралитете. В СВР назвали это «попыткой выстрелить России в спину».

Сербские власти факт прямых поставок опровергали, допуская при этом возможность перепродажи через третьи страны. После заявления СВР Вучич пообещал, что даст распоряжение приостанавливать исполнение контрактов в случаях, если возникает подозрение, что конечным получателем может выступать Украина.