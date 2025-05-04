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БПЛА атаковал храм в белгородском селе Ясные Зори

Гладков: ВСУ ударили по храму в селе Ясные Зори Белгородской области
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В Белгородской области ВСУ ударили по храму Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори, написал в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в результате этого налета в церкви был поврежден купол. Кроме того, беспилотник противника атаковал и припаркованную спецтехнику в селе Новая Деревня. Из-за этого у одного транспортного средства был поврежден прицеп. В результате налета другого БПЛА в селе Новая Таволжанка при детонации дрона было повреждено помещение соцобъекта.

«Село Стригуны дважды атаковано дронами. От удара одного дрона повреждено остекление объекта торговли, от второй атаки осколками посечены легковой автомобиль и трактор», — сообщил чиновник.

По его словам, в селе Новоалександровка дрон выбил лобовое стекло автомобиля, а осколки посекли забор частного домовладения.

Днем глава региона заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по Белгородской области, выпустив 120 снарядов. За минувшие сутки 42 населенных пункта в восьми районах региона попали под удар со стороны ВСУ. Также были зафиксированы атаки 72 беспилотниками, из них 20 дронов были сбиты.

Ранее в белгородском селе мужчина подорвался на «колокольчике», когда косил траву.

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