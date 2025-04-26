Гладков рассказал о судьбе разрушенного ВСУ Нового Иерусалима

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что приехал в уничтоженный ВСУ храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево и пообещал восстановить святыню.

По словам чиновника, он встретился с схииеромонахом Феодором, который почти 25 лет назад строил этот комплекс. Они договорились до 9 мая провести совещание, создать попечительский совет и разработать план восстановления храма.

«Начнем не просто восстановление, а увеличим площадь и количество объектов», — отметил глава региона.

На этой неделе в Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников полностью сгорел деревянный храмовый комплекс Новый Иерусалим. ВСУ атаковали храм как минимум дважды, мешая местным жителям и пожарным его тушить. В момент налета внутри находились четверо человек, никто из них не пострадал.

Новый Иерусалим считается уникальной постройкой и одной из самых популярных в регионе святынь. Его история началась в 2001 году с установки обетного креста (монументального сооружения в виде креста; его возводят по какому-либо обету, обещанию), сейчас крестов восемь. Сам комплекс включает в себя храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божьей матери, часовню святой Марии Магдалины, кувуклию (часовню) Гроба Господня, камень помазания, местную Голгофу и святую купель Апостола Иоанна Богослова.

Ранее в Киево-Печерской лавре завалился золотой крест.