Немецкий журналист обвинил власти Украины в бездействии в решении проблем со светом

Журналист Ронцхаймер: власти Украины бездействуют в решении проблем со светом
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украинцы боятся остаться в холоде этой зимой на фоне перебоев с энергоснабжением и бездействия властей в решении этой проблемы. Об этом заявил находящийся в Киеве журналист немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер в интервью газете Die Welt.

По его словам, в Киеве «то там, то здесь» происходят отключения электроэнергии.

«Мне кажется, что власти сами хотят, чтобы она вся [система энергоснабжения] была уничтожена, чтобы зима на Украине стала еще холоднее», — выразил свою точку зрения немецкий журналист.

Ронцхаймер заявил, что многие украинцы устали от военного конфликта с РФ, а также заявлений президента США Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия и общей нестабильности в стране и в мире.

Утром 30 октября украинское издание «Страна.ua» сообщило о массированных ударах российских войск по четырем теплоэлектростанциям на Украине: Добротворской ТЭС во Львовской области, Бурштынской и Калушской ТЭЦ в Ивано-Франковской области, а также Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. В связи с повреждением электросетей произошли экстренные отключения света в нескольких регионах страны, в том числе в Киеве и в Киевской области.

Позже министерство энергетики Украины сообщило о введении на всей территории страны графиков отключений электроэнергии, которые будут действовать с 08:00 до 19:00 по местному времени (с 09:00 до 20:00 мск). В ведомстве уточнили, что ограничения коснутся как бытовых, так и промышленных потребителей.

Ранее украинцев предупредили о суровой зиме из-за энергетического кризиса.

Новости Украины
