На Украине сообщили об ударах по четырем электростанциям

Российские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщает министерство энергетики страны на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По данным издания «Страна.ua», удары нанесены по четырем теплоэлектростанциям: Добротворской ТЭС во Львовской области, Бурштынской и Калушской ТЭЦ в Ивано-Франковской области, а также Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что российские войска нанесли массированный удар по Украине в ночь на 30 октября. В частности, были атакованы Ладыжинская ТЭС в Винницкой области и Бурштынская ТЭЦ в Ивано-Франковской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский выехал в район боевых действий.