Четыре человека пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ

Гладков: в Белгородской области при атаках ВСУ пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Один мирный житель получил ранения в селе Колыхалино в результате удара дрона по легковому автомобилю. С минно-взрывной травмой и осколочными ранениями лица его доставили в областную клиническую больницу.

В Валуйскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший в селе Казинка вследствие атаки FPV-дрона на автомобиль.

При атаке дрона в Шебекино пострадал сотрудник коммерческого предприятия. В селе Бессоновка Белгородского района дрон атаковал служебный автобус — водителя с баротравмой госпитализировали.

Кроме того, в поселке Пролетарский Ракитянского района в результате атак трех БПЛА повреждены три грузовых и три легковых автомобиля.

Накануне сообщалось, что украинский беспилотник ударил по автомобилю, в котором ехала глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова.

Ранее ВСУ атаковали «Мираторг» в Брянской области.