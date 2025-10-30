На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Четыре человека пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ

Гладков: в Белгородской области при атаках ВСУ пострадали четыре человека
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Четыре человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Один мирный житель получил ранения в селе Колыхалино в результате удара дрона по легковому автомобилю. С минно-взрывной травмой и осколочными ранениями лица его доставили в областную клиническую больницу.

В Валуйскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший в селе Казинка вследствие атаки FPV-дрона на автомобиль.

При атаке дрона в Шебекино пострадал сотрудник коммерческого предприятия. В селе Бессоновка Белгородского района дрон атаковал служебный автобус — водителя с баротравмой госпитализировали.

Кроме того, в поселке Пролетарский Ракитянского района в результате атак трех БПЛА повреждены три грузовых и три легковых автомобиля.

Накануне сообщалось, что украинский беспилотник ударил по автомобилю, в котором ехала глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова.

Ранее ВСУ атаковали «Мираторг» в Брянской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами