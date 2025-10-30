Четыре человека пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ

Четыре человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Один мирный житель получил ранения в селе Колыхалино в результате удара дрона по легковому автомобилю. С минно-взрывной травмой и осколочными ранениями лица его доставили в областную клиническую больницу.
В Валуйскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший в селе Казинка вследствие атаки FPV-дрона на автомобиль.
При атаке дрона в Шебекино пострадал сотрудник коммерческого предприятия. В селе Бессоновка Белгородского района дрон атаковал служебный автобус — водителя с баротравмой госпитализировали.
Кроме того, в поселке Пролетарский Ракитянского района в результате атак трех БПЛА повреждены три грузовых и три легковых автомобиля.
Накануне сообщалось, что украинский беспилотник ударил по автомобилю, в котором ехала глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова.
Ранее ВСУ атаковали «Мираторг» в Брянской области.