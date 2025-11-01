На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над регионами России сбили 29 беспилотников ВСУ за три часа

Минобороны: системы ПВО уничтожили 29 беспилотников ВСУ над Россией за три часа
Inna Varenytsia/Reuters

Системы противовоздушной обороны за три часа уничтожили 29 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями регионов России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным ведомства, больше всего дронов — 21 — сбили над акваторией Черного моря. Еще четыре беспилотника уничтожили над территорией Ростовской области, а над Крымом — 3 аппарата. Над территорией Курской области сбили один дрон, добавили в министерстве.

В Минобороны отметили, что дроны были сбиты в период с 20:00 по 23:00 мск. Украинские войска осуществили попытки атаки с помощью беспилотников самолетного типа, уточнили в ведомстве.

1 ноября в Приморском крае ввели запрет на публикацию и распространение в СМИ и социальных сетях материалов о возможных последствиях атак беспилотных летательных аппаратов. В правительстве отметили, что речь идет о любых деталях атак беспилотников: их типе, месте падения, нахождения, траектории полета, последствиях удара и повреждениях, а также о расположении российских военных объектов и систем ПВО.

Ранее в Дагестане наградили дальнобойщика, обезвредившего 30 беспилотников.

