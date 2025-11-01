На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
FPV-дрон взорвался рядом с братьями-подростками под Белгородом

В Белгородской области при атаках FPV-дронов пострадали три человека
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

При украинских атаках на Белгородскую область пострадали три человека, в том числе несовершеннолетние. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он сообщил, что в селе Дорогощь FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) взорвался рядом с 15-летними братьями. Их доставили в больницу бойцы самообороны. У подростков предварительно диагностировали баротравмы (повреждения полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления). При налете также был посечен осколками автомобиль и повреждены окна в частном доме.

«В городе Грайворон в результате атаки FPV-дрона мужчина получил баротравму, а также осколочное ранение спины», — заявил глава региона.

Он добавил, что местный житель сам обратился к врачам. При детонации БПЛА также были повреждены четыре легковушки. При второй атаке на город загорелась еще одна машина. Во время ее тушения вражеский беспилотник целенаправленно атаковал автомобиль пожарной части.

До этого ВСУ атаковали село Мощеное в Грайворонском округе Белгородской области. При этом местный житель получил множественные осколочные ранения.

Ранее Гладков поручил найти сбежавшего военного.

Атаки БПЛА на Россию
