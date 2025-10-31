На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США могут нанести удары по Венесуэле в ближайшие дни

The Miami Herald: США могут нанести удары по Венесуэле
Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение атаковать военные объекты на территории Венесуэлы. Об этом пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.

По данным издания, планируемые удары затронут объекты, якобы используемые наркокартелем Cartel de los Soles. Отмечается, что целью возможной атаки является «обезглавливание иерархии картеля».

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Венесуэла является суверенным государством и все, что происходит «вокруг нее» должно соответствовать «букве международного права».

Ряд экспертов полагают, что военные США готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это в итоге вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится Соединенным Штатам Америки для захвата всей страны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в конгрессе США раскрыли цели Трампа в Венесуэле.

