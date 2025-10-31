В России объяснили значение слов Зеленского о ситуации в Покровске

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о сложной обстановке в Красноармейске (Покровске) может свидетельствовать о скором освобождении этого населенного пункта. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

Колесник отметил, что полной информацией о текущем положении дел в Покровске обладают лишь находящиеся там люди и высшее командование. Однако он подчеркнул, что публичное признание Зеленского может указывать на то, что контроль над городом вскоре перейдет к Вооруженным силам Российской Федерации.

«Если даже Зеленский говорит о сложной ситуации, это значит, что до взятия Покровска осталось совсем немного. Обычно, даже после взятия города, он пытается представить ситуацию иначе, говоря о каких-то разрозненных группах. Главком ВСУ Александр Сырский, кстати, поступает также. Но если уже признают, что ситуация сложная, это означает, что город фактически сдан», – пояснил Колесник.

Зеленский, комментируя наступление российских войск на Покровск, признал, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается непростая.

29 октября президент России Владимир Путин заявил о блокировании нескольких крупных группировок ВСУ в районах Купянска и Красноармейска. Он предложил предоставить доступ журналистам к украинским военным, чтобы они могли осветить реальное положение бойцов ВСУ, оказавшихся в окружении.

