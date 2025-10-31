На Украине рассказали о новых успехах ВС России у Красноармейска

Российские военнослужащие снова продвинулись южнее Покровска (российское название — Красноармейск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Серая зона существенно расширилась на север и северо-запад от города и в «кармане» южнее его», — говорится в публикации.

Также издание указывает, что российские войска двигаются к Гришино.

«Серая зона вплотную подошла к Родинскому севернее Покровска, где россияне обходят агломерацию», — добавляет «Страна.ua».

Кроме того, сообщается о «серьезном продвижении» у России на востоке Запорожской области.

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что заявления российской стороны о блокировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Покровске (Красноармейск) не соответствуют действительности.

27 октября министерство обороны РФ заявило, что Вооруженные силы России ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала в Красноармейске.

Ранее Путин призвал Киев решить судьбу бойцов, окруженных в Купянске и Красноармейске.