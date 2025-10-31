Шойгу призвал Запад поверить в наличие у России «Буревестника» и «Посейдона»

Шойгу: тем, кто не поверил в «Буревестник» и «Посейдон», придется поверить

Тем, кто в 2018 году не поверил заявлению президента России Владимира Путина о создании ракетных комплексов «Буревестник» и «Посейдон», придется поверить сейчас. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на открытии международного фестиваля «Народы России и СНГ», передает ТАСС.

Шойгу отметил, что появление «Буревестника» и «Посейдона» не может быть для кого-то неожиданностью, поскольку о них Путин говорил с большой трибуны во время послания Федеральному собранию в 2018 году.

29 октября Путин на встрече с бойцами СВО, которые сейчас проходят лечение в хирургическом отделении Центрального военного госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве, сообщил, что Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Мощность «Посейдона» значительно превышает мощность ракеты «Сармат», а способов его перехвата не существует. У «Посейдона», по словам российского лидера, нет аналогов по скоростям и глубинам движения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

