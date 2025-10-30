Военный эксперт раскрыл главное назначение «Посейдона»

Главное назначение новейшего российского подводного аппарата «Посейдон» — уничтожение ключевых военно-морских баз противника и крупных промышленных объектов в прибрежной зоне. Об этом в своем материале для kp.ru сообщил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«После взрыва его боеголовки уничтожаются все прибрежные объекты в районе нескольких километров (а также авианосцы, надводные корабли и подводные лодки). Взрыв вызовет цунами, при котором высота волн (по подсчетам самих же ученых США) может достигать 30 метров. И это только «приблизительные расчеты», — рассказал Баранец.

Он отметил, что «Посейдон», благодаря ядерной силовой установке, имеет фактически неограниченную дальность хода. По его словам, имея вес около 100 тон, торпеда является самой большой в мире, превосходящей стандартный боеприпас в 30 раз.

26 октября президент РФ Владимир Путин провел совещание с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым. В ходе встречи он объявил о завершении испытаний ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Благодаря такому двигателю снаряд потенциально может находиться в небе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны.

Спустя три дня глава государства встретился с российскими бойцами, проходящими лечение в хирургическом отделении Центрального военного госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве. Путин рассказал им, что РФ провела испытания аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Мощность данной торпеды превышает мощность ракеты «Сармат», при этом способов его перехвата в настоящее время не существует. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

