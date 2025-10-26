Путину доложили о завершении окружения ВСУ у Димитрова и Красноармейска

Герасимов: ВС РФ окружили украинские войска в районе Красноармейска и Димитрова

Подразделения группировки российских войск «Центр» завершили окружение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (Покровска) и Димитрова. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба армии страны Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

«Соединения и воинские части второй и 51-й армий наступали по сходящимся направлениям, завершили окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова», — заявил Герасимов.

Он уточнил, что в окружение попала крупная группировка украинских войск, в которую входит 31 батальон.

26 октября Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Здесь глава государства провел совещание с Герасимовым, а также командующими задействованными в специальной военной операции (СВО) группировками. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путину предоставили полную информацию о текущей ситуации в зоне боевых действий. При этом обстановке на Купянском и Красноармейском направлениях был посвящен отдельный доклад.

Ранее в российских силовых структурах заявили об обрушении обороны ВСУ на юге Красноармейска.