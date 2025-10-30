На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что главком ВСУ выехал на фронт

Военкор Котенок: Сырский отправился на фронт
true
true
true
close
Roman Chop/AP

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский выехал в район боевых действий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок.

По имеющейся информации, Сырский дал обещание главе государства Владимиру Зеленскому деблокировать украинские подразделения в Мирнограде (Димитрове) и вернуть контроль над войсками на Покровском направлении.

В связи с этим, отметил военкор, есть шанс поймать «иуду Сырского» и сбросить на его штаб две-три фугасные авиационные бомбы.

25 октября сообщалось, что полковник Дмитрий Волошин, недавно назначенный командующим группой войск «Курск» в составе ВСУ, «признался», что направлял на передовую необученных военнослужащих, стремясь заручиться поддержкой и получить одобрение Сырского.

21 октября сообщалось, что Сырский планирует избавиться от своего конкурента — экс-командующего расформированной оперативно-стратегической группировки (ОСГ) «Днепр» ВСУ Михаила Драпатого.

Ранее на Украине начали критиковать военные реформы главкома ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами