Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский выехал в район боевых действий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок.

По имеющейся информации, Сырский дал обещание главе государства Владимиру Зеленскому деблокировать украинские подразделения в Мирнограде (Димитрове) и вернуть контроль над войсками на Покровском направлении.

В связи с этим, отметил военкор, есть шанс поймать «иуду Сырского» и сбросить на его штаб две-три фугасные авиационные бомбы.

25 октября сообщалось, что полковник Дмитрий Волошин, недавно назначенный командующим группой войск «Курск» в составе ВСУ, «признался», что направлял на передовую необученных военнослужащих, стремясь заручиться поддержкой и получить одобрение Сырского.

21 октября сообщалось, что Сырский планирует избавиться от своего конкурента — экс-командующего расформированной оперативно-стратегической группировки (ОСГ) «Днепр» ВСУ Михаила Драпатого.

Ранее на Украине начали критиковать военные реформы главкома ВСУ.