Российский генерал предрек превращение поле боя и тыла в «зону поголовного истребления»

Генерал Балуевский: поле боя станет зоной поголовного истребления
Станислав Красильников/РИА Новости

Поле боя и тыл на десятки километров от линии боевого соприкосновения станут «зоной поголовного истребления». Об этом заявил бывший начальник Генштаба генерал армии Юрий Балуевский в статье для журнала «Россия в глобальной политике», которую он написал вместе с директором Центра анализа стратегий и технологий Русланом Пуховым.

По мнению авторов публикации, превращение поля боя в смертельную зону стало возможным из-за беспилотников, которые становятся всё более дешевыми и компактными. Балуевский и Пухов обратили внимание на то, что в боевых действиях участвуют целые полчища БПЛА, а вооруженная борьба превратилась в схватку за «дроновое превосходство» в воздухе.

«Организация войск должна соответствовать целям и задачам борьбы за такое превосходство в воздухе и космосе», — написали авторы материала.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что российские инженеры и конструкторы добились значительного прогресса в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за последние годы. Глава государства отметил, что в отдельных сегментах российские дроны и беспилотные системы являются самыми передовыми в мире, превосходят иностранные аналоги, а иностранцы часто их копируют сегодня.

Ранее Залужный признал, что Украина отстает от России в сфере военных технологий.

