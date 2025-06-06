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Путин заявил о значительном прогрессе России в сфере БПЛА за последние годы

Путин: в отдельных сегментах российские БПЛА являются самыми передовыми в мире
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Российские инженеры и конструкторы добились значительного прогресса в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за последние годы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, пишет ТАСС.

Он напомнил, что на недавней выставке в Москве были представлены российские прототипы и серийные образцы беспилотников. Их осмотрели зарубежные лидеры, которые посетили РФ 9 мая.

«В отдельных сегментах российские беспилотники, беспилотные системы уже являются самыми передовыми в мире, превосходят иностранные аналоги, а иностранцы часто их и копируют сегодня», — сказал Путин.

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