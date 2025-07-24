Залужный признал, что Украина отстает от России в сфере военных технологий

Украинская армия находится в тупике, а Россия смогла быстро внедрить новые технологии в свои вооруженные силы. Об этом в интервью YouTube-каналу издания «Левый берег» заявил бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

«Этот тупик возник, я на этом уже просто сорвал голос. Давайте констатировать факт, что он есть. Выйти из него возможно, вот наши враги, например, россияне… они нашли выход», — отметил он.

По словам Залужного, в ВС РФ «придумали» FPV-дроны на оптоволокне для того, чтобы успешнее противостоять средствам РЭБ украинской армии.

Кроме того, указал бывший главком ВСУ, Россия подняла свои беспилотники на высоту более двух километров, в то время как Украина не преуспела в этом.

24 июля российские войска нанесли удары по цехам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Ранее в Кремле объяснили необходимость буферных зон на границе с Украиной.