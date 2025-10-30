На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны заявили о готовности временно прекратить бои в районах блокировки ВСУ

Минобороны: ВС РФ готовы на 5-6 часов прекратить бои в районах блокировки ВСУ
true
true
true
close
Станислав красильников/РИА Новости

Командование российских войск готово временно прекратить боевые действия для обеспечения доступа зарубежных журналистов в районы блокирования подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5–6 часов в данных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что подобные меры будут приняты при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и для военных Вооруженных сил (ВС) России.

В этом же посте оборонное ведомство сообщило, что приказ об обеспечении проезда иностранных журналистов дал президент РФ Владимир Путин. Сотрудники СМИ планируют посетить районы в Красноармейске, Димитровке и Купянске, где в настоящее время заблокированы украинские войска.

Ранее в Госдуме отреагировали на слова Зеленского о готовящемся плане прекращения огня.

