В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о готовящемся плане прекращения огня

Депутат Журова заявила о непоследовательности Зеленского
Владимир Федоренко/РИА Новости

Если план президента Украины Владимира Зеленского и глав европейских стран по прекращению огня будет составлен на основе переговоров лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, то он может оказаться полезным. Такое мнение высказала «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова.

«В последние дни Зеленский и его европейские партнеры были настроены крайне агрессивно. Только сегодня звучали заявления о возможности уничтожения российской инфраструктуры европейскими силами. И тут же план о прекращении огня — очень непоследовательно», — сказала депутат.

Журова усомнилась, что план по прекращению огня будет эффективным, учитывая подход «коалиции желающих» к урегулированию конфликта Москвы и Киева. Однако он может быть интересен как вариант, основанный на итогах переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, отметила политик.

По ее словам, его можно «рассмотреть, подкорректировать и в случае необходимости обсудить».

До этого Владимир Зеленский заявил, что «коалиция желающих» намерена подготовить план прекращения огня на Украине в течение следующих семи или десяти дней.

Ранее в Госдуме раскрыли, при каких условиях Россия примет концепцию США по Украине.

