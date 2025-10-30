Украинским военным полагаются бонусы за уничтожение бойцов, покидающих свои позиции. Об этом рассказал пленный военнослужащий 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Сергей Дзюба, сообщает ТАСС.

Пленный отметил, что уровень довольствия в Нацгвардии ниже, чем в ВСУ.

До этого сообщалось, что 30 октября ВСУ уничтожили 9 из 12 своих солдат, которые пытались сдаться в плен российским военным у Петропавловки в Харьковской области. В Минобороны России уточнили, что противник ликвидировал девять своих военных сбросами с FPV-дронов. Еще трех бойцов удалось вывезти в безопасное место.

29 сентября в российских силовых структурах сообщили, что ВСУ нанесли удар с беспилотника по окруженным сослуживцам 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Силовики уточнили, что украинские военные пытались сдаться в плен на Харьковском направлении. Подразделения ВСУ были окружены в лесу рядом с населенным пунктом Синельниково. Двум спастись не удалось, еще один сдался в российский плен, сохранив свою жизнь.

Ранее в Госдуме рассказали о сотне тысяч дезертировавших из ВСУ .