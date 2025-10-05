Число дезертиров в рядах ВСУ достигает размеров нескольких общевойсковых армий. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы и генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«150 тысяч дезертировавших с фронта военнослужащих ВСУ - это серьезный показатель, это 2-3 общевойсковых армии, которые ушли с фронта», — указал парламентарий.

По словам Ивлева, военные дезертировали не только в Польшу, Румынию и Венгрию, но и перешли в Россию. Часть из этих солдат приняла военную присягу, и с оружием в руках отправились воевать с «киевским режимом», отметил депутат.

До этого президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» также сообщал, что из ВСУ с января по август дезертировали 150 тысяч человек. Он также отметил, что украинская армия является «рабоче-крестьянской», элиты не сражаются в ее рядах.

