ВСУ уничтожили своих при попытке сдаться в плен в Харьковской области

Минобороны: ВСУ уничтожили 9 своих солдат при попытке сдаться у Петропавловки
Maksym Kishka/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили 9 из 12 своих солдат, которые пытались сдаться в плен российским военным у Петропавловки в Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что противник ликвидировал девять своих военных сбросами с FPV-дронов. Еще трех бойцов удалось вывезти в безопасное место.

Это не первый случай, когда украинские войска ликвидируют своих же бойцов при сдаче в плен. 29 сентября в российских силовых структурах сообщили, что ВСУ нанесли удар с беспилотника по окруженным сослуживцам 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Силовики уточнили, что украинские военные пытались сдаться в плен на Харьковском направлении. По данным силовых структур, подразделения ВСУ были окружены в лесу рядом с населенным пунктом Синельниково. Двоим спастись не удалось, еще один сдался в российский плен, сохранив свою жизнь.

До этого заместитель командира штурмовой роты с позывным «Тополь» рассказал о приказе украинского командования стрелять по своим же солдатам, которые пытаются сдаться в плен ВС России.

Ранее пленные солдаты ВСУ рассказали, что командование пугало их рассказами «о пытках в российском плену».

