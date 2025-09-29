РИА Новости: бойцы ВСУ убили сдающихся в плен сослуживцев из окруженных бригад

Украинские войска нанесли удар с беспилотника по окруженным сослуживцам 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

Там уточнили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались сдаться в плен на Харьковском направлении.

По данным силовых структур, подразделения ВСУ были окружены в лесу рядом с Синельниково. Всего же в окружении остается чуть более десятка украинских военных, и они начинают сдаваться в плен.

«Группа из трех военнослужащих 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады попыталась сдаться в плен, выдвинувшись в сторону позиций Вооруженных сил Российской Федерации с поднятыми руками, однако попала под удар дронов со стороны сослуживцев», — сказал источник агентства.

Двое спастись не смогли, одному удалось сдаться, сохранив свою жизнь.

25 сентября пленные солдаты Вооруженных сил Украины рассказали, что командование пугало их рассказами «о пытках в российском плену».

