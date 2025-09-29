На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что военные ВСУ убили сдающихся в плен сослуживцев

РИА Новости: бойцы ВСУ убили сдающихся в плен сослуживцев из окруженных бригад
true
true
true
close
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские войска нанесли удар с беспилотника по окруженным сослуживцам 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

Там уточнили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались сдаться в плен на Харьковском направлении.

По данным силовых структур, подразделения ВСУ были окружены в лесу рядом с Синельниково. Всего же в окружении остается чуть более десятка украинских военных, и они начинают сдаваться в плен.

«Группа из трех военнослужащих 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады попыталась сдаться в плен, выдвинувшись в сторону позиций Вооруженных сил Российской Федерации с поднятыми руками, однако попала под удар дронов со стороны сослуживцев», — сказал источник агентства.

Двое спастись не смогли, одному удалось сдаться, сохранив свою жизнь.

25 сентября пленные солдаты Вооруженных сил Украины рассказали, что командование пугало их рассказами «о пытках в российском плену».

Ранее российский солдат вступил в рукопашную схватку с пятью бойцами ВСУ в Днепропетровской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами