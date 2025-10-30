На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска поразили места сборки дронов ВСУ

МО РФ: российские войска ударили по местам сборки и хранения ударных дронов ВСУ
Пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные Силы России (ВС РФ) при помощи оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников поразили места сборки и хранения ударных дронов ВСУ. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Помимо этого, ВС РФ нанесли удар по объектам железнодорожной инфраструктуры украинских войск, складам хранения и сборки БПЛА и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации ВСУ в 142-х районах.

В Минобороны добавили, что в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории РФ российские силы нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины.

27 октября британский журнал Economist сообщил, что Россия начала реализацию стратегии по уничтожению электроэнергетики Украины в преддверии зимы. В материале отмечается, что цель массированных ударов по Украине со стороны ВС РФ состоит в том, чтобы сделать территории на востоке страны непригодными для проживания, подорвать промышленность и «спровоцировать массовую эмиграцию и панику».

Ранее российские военные взяли под контроль Садовое в Харьковской области.

СВО: последние новости
