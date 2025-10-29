На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК Украины

ВС РФ поразили работавшие на ВПК Украины энергообъекты и состав с техникой ВСУ
true
true
true
close
Минобороны РФ

Вооруженные Силы России (ВС РФ) при помощи оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Помимо этого, ВС РФ нанесли удар по железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ, цехам по производству беспилотников, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 149-ти районах.

По информации Минобороны, российские средства ПВО сбили за сутки над регионами РФ две управляемые авиационные бомбы и 238 БПЛА самолетного типа.

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что ВС РФ нанесли огневое поражение формированиям трех механизированных бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, а также бригаде территориальной обороны в районах Великомихайловки и Новоалександровки в Днепропетровской области и Новое, Успеновка и Яблоково в Запорожской области.

Ранее ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ в Днепропетровской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами