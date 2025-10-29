Российские войска поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК Украины

ВС РФ поразили работавшие на ВПК Украины энергообъекты и состав с техникой ВСУ

Вооруженные Силы России (ВС РФ) при помощи оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Помимо этого, ВС РФ нанесли удар по железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ, цехам по производству беспилотников, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 149-ти районах.

По информации Минобороны, российские средства ПВО сбили за сутки над регионами РФ две управляемые авиационные бомбы и 238 БПЛА самолетного типа.

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что ВС РФ нанесли огневое поражение формированиям трех механизированных бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, а также бригаде территориальной обороны в районах Великомихайловки и Новоалександровки в Днепропетровской области и Новое, Успеновка и Яблоково в Запорожской области.

Ранее ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ в Днепропетровской области.