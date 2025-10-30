На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные нанесли массированный удар по Украине

Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины
true
true
true
close
Russian Defence Ministry/Global Look Press

Российские военнослужащие в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу объектов военно-промышленного комплекса украинской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в Telegram-канале.

По данным российского оборонного ведомства, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками. Целью атаки стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военных объектов.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

До этого министерство энергетики Украины на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) писало, что российские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре страны. Удары были нанесены по четырем теплоэлектростанциям: Добротворской ТЭС во Львовской области, Бурштынской и Калушской ТЭЦ в Ивано-Франковской области, а также Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

Ранее главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский выехал в район боевых действий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами