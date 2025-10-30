Российские военные нанесли массированный удар по Украине

Российские военнослужащие в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу объектов военно-промышленного комплекса украинской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в Telegram-канале.

По данным российского оборонного ведомства, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками. Целью атаки стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военных объектов.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

До этого министерство энергетики Украины на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) писало, что российские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре страны. Удары были нанесены по четырем теплоэлектростанциям: Добротворской ТЭС во Львовской области, Бурштынской и Калушской ТЭЦ в Ивано-Франковской области, а также Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

Ранее главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский выехал в район боевых действий.