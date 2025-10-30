На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Бельгии заявили о нехватке средств для защиты военных объектов от дронов

close
Depositphotos

Вооруженным силам (ВС) Бельгии не хватает средств для противодействия угрозе дронов и не могут полностью защитить свои военные объекты. Об этом в интервью газете Le Soir заявил начальник Генштаба генерал от авиации Фредерик Вансина.

«На данный момент мы не располагаем достаточным количеством сил и средств, чтобы защитить все наши военные объекты», — сказал он.

По его словам, угроза атаки дронов заключается не только в том, что БПЛА нарушают общественный порядок, но и в том, что они могут засекать информацию о происходящем на военных базах.

В начале октября полиция Германии предупредила власти Бельгии о появлении 15 беспилотников над военной базой «Эльзенборн».

Бельгийская «дочка» французского военно-промышленного концерна Thales сообщила, что количество пролетаемых над ее заводами беспилотников с каждым днем увеличивается.

Ранее в Европе признали, что не могут доказать причастность России к появлению дронов.

