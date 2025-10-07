На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе признали, что не могут доказать причастность России к появлению дронов

Премьер Схоф: у ЕС нет доказательств причастности России к запуску дронов
Ashley Chan/Global Look Press

У Евросоюза нет доказательств причастности России к запуску беспилотников над территорией Европы. Об этом украинскому изданию Kyiv Independent заявил премьер Нидерландов Дик Схоф.

«К сожалению, мы не можем доказать, кто стоял за этим, но много предположений о том, что, возможно, это Россия, однако, мы не можем доказать этого», — сказал он.

К концу сентября в небе над аэропортами скандинавских стран начали появляться беспилотники. По этим причинам закрывались воздушные гавани Осло, Копенгагена, Ольборга и нескольких других городов Дании и Норвегии.

Некоторые политики Европы бездоказательно обвинили в инцидентах Россию. 2 октября президент РФ Владимир Путин пошутил, что больше не будет отправлять дроны в европейские страны.

В ночь на 3 и 4 октября аэропорт Мюнхена временно прекращал работу из-за неопознанных дронов над воздушной гаванью. В результате были отменены десятки запланированных рейсов. Позже полиция установила на северном крае взлетно-посадочной полосы аэропорта лазер и радар, чтобы измерять расстояние до беспилотников.

Ранее в МИД России объяснили шумиху вокруг дронов в Европе.

Атаки БПЛА на Россию
