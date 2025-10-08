Бельгийская компания ВПК утверждает, что над ее заводами летают беспилотники

Бельгийская «дочка» ВПК Thales заявила, что над ее заводами летают дроны

Бельгийская «дочка» французского военно-промышленного концерна Thales утверждает, что количество пролетаемых над ее заводами беспилотников с каждым днем увеличивается. Об этом сообщает Politico.

«Мы видим больше беспилотников, чем несколько месяцев назад... Мы обеспокоены», — заявил изданию региональный директор Thales Belgium Ален Кеврен.

По его словам, компания проделала большую работу для установки систем обнаружения на своих объектах.

Издание отмечает, что появление беспилотников рядом с заводами может быть связано с тем, что компания рассчитывает удвоить производство неуправляемых ракет с лазерным наведением FZ275 до 70 тысяч в течение следующих нескольких лет при наличии спроса.

К концу сентября в небе над аэропортами скандинавских стран начали появляться беспилотники. По этим причинам закрывались воздушные гавани Осло, Копенгагена, Ольборга и нескольких других городов Дании и Норвегии.

Некоторые политики Европы бездоказательно обвинили в инцидентах Россию. 2 октября президент РФ Владимир Путин пошутил, что больше не будет отправлять дроны в европейские страны.

Ранее в Европе признали, что не могут доказать причастность России к появлению дронов.