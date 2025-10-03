На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над военной базой в Бельгии заметили беспилотники

Полиция Германии заметила над бельгийской военной базой 15 БПЛА
true
true
true
close
Shutterstock

Полиция ФРГ предупредила власти Бельгии о появлении 15 беспилотников над военной базой «Эльзенборн». Об этом сообщает телеканал VRT NWS со ссылкой на источники.

По данным журналистов, полицейские города Дюрен заметили дроны над бельгийской базой в ночь на 3 октября. Беспилотники пролетели над объектом и вторглись на территорию Германии.

«Это очень странный инцидент. На базе «Эльзенборн» особо не за чем «шпионить». Авиабаза «Кляйне Брогель», где хранится американское ядерное оружие, была бы более очевидной целью», — заявил эксперт по вопросам обороны Йенс Франссен.

Отмечается, что минобороны Бельгии уже занимается расследованием обстоятельств инцидента. Идентифицировать происхождение БПЛА пока не удалось.

К концу сентября в небе над аэропортами скандинавских стран начали появляться беспилотники. По этим причинам закрывались воздушные гавани Осло, Копенгагена, Ольборга и нескольких других городов Дании и Норвегии.

Некоторые политики Европы бездоказательно обвинили в инцидентах Россию. 2 октября президент РФ Владимир Путин пошутил, что больше не будет отправлять дроны в европейские страны.

Ранее Зеленский заявил, что его «ребята» уже в Дании и готовы помочь сбивать БПЛА.

