Путин заявил, что группировка войск «Запад» заняла уже почти две трети Купянска

Путин: «Западная» группировка ВС РФ заняла центр Купянска
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Группировка войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) РФ уже почти забрала две трети Купянска. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Западная группировка войск практически забрала один из крупных населенных пунктов — не забрала — две трети забрала Купянска, там центр уже в наших руках», — сказал глава государства.

Путин добавил, что в настоящее время боевые действия идут уже в южной части Купянска.

Незадолго до этого глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что рассчитывает на продвижение линии фронта за пределы города Купянск уже в октябре.

Также он рассказал, что российские войска продолжают блокировать Вооруженные силы Украины в северной и западной части Купянска и расширяют зону контроля.

По словам главы российской администрации, за прошедшие годы украинские войска создали из населенного пункта серьезный укрепрайон, что сказывается на оперативности его освобождения.

Ранее Путин признался в законной гордости за ВС России.

