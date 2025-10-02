Группировка войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) РФ уже почти забрала две трети Купянска. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Западная группировка войск практически забрала один из крупных населенных пунктов — не забрала — две трети забрала Купянска, там центр уже в наших руках», — сказал глава государства.

Путин добавил, что в настоящее время боевые действия идут уже в южной части Купянска.

Незадолго до этого глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что рассчитывает на продвижение линии фронта за пределы города Купянск уже в октябре.

Также он рассказал, что российские войска продолжают блокировать Вооруженные силы Украины в северной и западной части Купянска и расширяют зону контроля.

По словам главы российской администрации, за прошедшие годы украинские войска создали из населенного пункта серьезный укрепрайон, что сказывается на оперативности его освобождения.

Ранее Путин признался в законной гордости за ВС России.