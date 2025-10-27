Российские военные пресекли четыре попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться из окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки под Купянском. Об этом сообщила пресс-сслужба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, в результате ударов артиллерии и беспилотных летательных аппаратов были ликвидированы до 50 украинских военнослужащих и уничтожены шесть единиц военной техники, включая два бронеавтомобиля «Хамви».

В начале октября на полях заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин оценил ситуацию на Харьковском направлении, заявив, что формирование зоны безопасности развивается в соответствии с планом. Он также отметил, что освобождение Волчанска является вопросом времени. По текущей обстановке, группировка «Запад» установила контроль над почти двумя третями Купянска, включая его центральную часть.

Ранее военблогер Подоляка предрек очень большие проблемы ВСУ под Харьковом.