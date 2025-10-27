На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МО РФ сообщило о пресечении попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске

МО: в Купянске ВС России пресекли четыре попытки ВСУ вырваться из окружения
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Российские военные пресекли четыре попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться из окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки под Купянском. Об этом сообщила пресс-сслужба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, в результате ударов артиллерии и беспилотных летательных аппаратов были ликвидированы до 50 украинских военнослужащих и уничтожены шесть единиц военной техники, включая два бронеавтомобиля «Хамви».

В начале октября на полях заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин оценил ситуацию на Харьковском направлении, заявив, что формирование зоны безопасности развивается в соответствии с планом. Он также отметил, что освобождение Волчанска является вопросом времени. По текущей обстановке, группировка «Запад» установила контроль над почти двумя третями Купянска, включая его центральную часть.

Ранее военблогер Подоляка предрек очень большие проблемы ВСУ под Харьковом.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами