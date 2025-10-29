ВС России пресекли две попытки контратаки ВСУ в районе Купянска

Российские военные пресекли две попытки Вооруженных сил Украины провести контратаки в районе Купянска Харьковской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
ВС РФ продолжают уничтожать бойцов вражеской группировки войск, окруженной под Купянском. Украинские войска безуспешно пытались деблокировать своих сослуживцев, отметили в МО.
«Пресечены две безуспешные попытки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ провести контратаки со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Московка Харьковской области», — рассказали в министерстве.
27 октября МО РФ сообщило, что российские войска прервали четыре попытки ВСУ прорваться из окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки под Купянском.
В начале октября на полях заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин оценил ситуацию на Харьковском направлении, заявив, что формирование зоны безопасности развивается в соответствии с планом.
Ранее Путин высказался об успехах российских войск в районе Купянска и Красноармейска.