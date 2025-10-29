Норвежский профессор рассказал, к чему приведут поставки Tomahawk на Украину

Передача Киеву крылатых ракет Tomahawk коренным образом изменит характер «прокси-войны», идущей на Украине. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Tomahawk будут управляться американскими инструкторами, что означало бы прямую атаку США на Россию», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что данные ракеты могут быть оснащены ядерными боеголовками. В связи с этим их отправка на Украину создала бы риск начала ядерного конфликта.

28 октября депутат Верховной рады Егор Чернев выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп примет решение о поставках Tomahawk в зону конфликта, если не сможет надавить на Россию и если санкции не сработают. По словам парламентария, американский лидер использует вопрос передачи ракет Киеву для давления на Москву.

В тот же день бывший советник хозяина Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон близок к принятию решения об отправке Tomahawk в зону украинского конфликта. При этом он подчеркнул, что Трамп не стремится помочь Киеву победить в противостоянии с Москвой. Президент США, скорее, хочет урегулировать конфликт, так как сам «всегда является победителем».

Ранее в Кремле раскрыли, как Россия будет реагировать на попытки бить вглубь страны.