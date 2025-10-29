Украинские беспилотники попытались атаковать город в Ставропольском крае

Владимиров: силы ПВО отразили атаку украинских дронов на промзону в Буденновске

Российские военные отразили атаку украинских беспилотников на промышленную зону в городе Буденновске Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

По его словам, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали вражеские дроны.

«Большой урон от удара не был нанесен, жертв и разрушений удалось избежать», — написал Владимиров.

На местах падения обломков беспилотников работают оперативные службы, добавил он.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку трех беспилотных летательных аппаратов, летевших на столицу.

Также в ночь на 29 октября атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была успешно отражена в Новоспасском районе Ульяновской области. Обошлось без жертв и разрушений.

По словам секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, менее 1% дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигают своих целей в России.

Ранее Путин рассказал о российских дронах, уничтоживших технику ВСУ на $2 млрд.