Путин рассказал о российских дронах, уничтоживших технику ВСУ на $2 млрд

Беспилотники, которые Общероссийский народный фронт (ОНФ) поставил в подразделения, уничтожили вражескую технику на общую сумму в $2 млрд. Об этом в ходе выступления на форуме «Все для победы!» заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«По оценкам наших специалистов, всего беспилотники, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на 2 миллиарда долларов», — заявил он.

Глава государства добавил, что представителям стран Запада, занимающихся отправкой оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ), следует задуматься, куда уходят народные деньги.

До этого российский лидер сообщил, что народные кибердружины России сегодня насчитывают уже 60 тыс. опытных бойцов. Путин добавил, что в настоящее время участники кибердружин выявляют вредоносный контент, пресекают провокации и выявляют ложь. По словам российского лидера, их работа является важнейшим направлением.

6 июля президент России второй раз за неделю приехал в национальный центр «Россия», где посетил форум «Все для победы!». В ходе мероприятия глава государства планировал вручить премии за оказание помощи участникам спецоперации на Украине, их семьям, а также жителям приграничья, Донбасса и Новороссии и ознакомится с выставкой к трехлетию проекта.

Ранее в Кувейте оценили позицию Путина по гендерам.