Атака БПЛА отражена в Ульяновской области

Губернатор Русских: в Ульяновской области сбили беспилотники ВСУ, жертв нет
Атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) успешно отражена в Новоспасском районе Ульяновской области, жертв и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, на месте падения обломков работают экстренные службы. Проведено заседание штаба по предупреждению и ликвидации ЧС, а для координации работ на место выехал заместитель губернатора Владимир Разумков.

В ночь на 29 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку трех беспилотных летательных аппаратов, летевших на столицу.

Как сообщало Минобороны РФ, российские системы ПВО уничтожили 57 украинских беспилотников самолетного типа за вечер 28 октября в ходе отражения массированной атаки. Воздушная атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 35 единиц. Еще девять БПЛА уничтожены над Ростовской областью, по четыре — над Калужской и Тульской областями. Над Московским регионом уничтожены четыре беспилотника, в том числе три, летевших в направлении Москвы.

Ранее армия Эстонии сбила дрон и не смогла его найти.

