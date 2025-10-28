На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шойгу рассказал, сколько дронов ВСУ долетают до целей

Шойгу: менее 1% беспилотников Украины долетают до целей в России
Павел Бедняков/РИА Новости

Менее 1% беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигают своих целей в РФ. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время беседы с журналистами по итогам выездного совещания, пишет ТАСС.

«Если говорить в процентном отношении, то меньше 1% беспилотников долетает, но меньше 1% — это тоже достижение [целей]», — сказал он.

Шойгу добавил, что все российские компании, в том числе нефтяные и газовые, принимают максимальные меры для защиты объектов. В частности, устанавливают мобильные огневые группы, которые поражают воздушные цели.

До этого в министерстве обороны России сообщили, что российские военные с начала специальной военной операции (СВО) на Украине уничтожили более восьми тысяч беспилотных летательных аппаратов Вооруженные сил Украины. По данным ведомства, только за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили 124 вражеских беспилотников над регионами РФ.

Ранее Путин рассказал о российских дронах, уничтоживших технику ВСУ на $2 млрд.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
