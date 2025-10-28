Картаполов ответил на вопрос об отправке резервистов в другие регионы

Картаполов: резервистов будут привлекать к службе не только в их регионах

Российских резервистов не всегда будут отправлять на защиту критически важных объектов на территории их родных регионов, уточнил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов во время обсуждения законопроекта на первом чтении. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

«Закон не запрещает этого делать, но в приоритетном порядке они будут выполнять задачи в тех регионах, где постоянно зарегистрированы, проживают и работают», — отметил депутат.

По его словам, власти также рассматривают возможность заключения контрактов о прохождении сборов с сотрудниками предприятий, считающихся стратегически важными.

28 октября Госдума приняла законопроект о привлечении граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил РФ, к участию в сборах для защиты критически важных объектов.

В Генштабе ВС РФ объяснили, что речь идет, прежде всего, о транспортных объектах, а также об объектах энергетики. Порядок проведения сборов резервистов, как отмечается в законе, устанавливается правительством РФ.

Ранее в Генштабе РФ пообещали не подвергать резервистов мобилизации при привлечении к защите важных объектов.